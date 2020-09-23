23 Eylül 2020, Çarşamba
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4 SENELİK İMZA ATACAK
Oyuncu gelmek istese de Palmeiras kiralamaya soğuk bakmış ve 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Görüşmeler sonucu Brezilya ekibi indirime gitti ve anlaşma sağlandı. Fırtına, Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken rensipte anlaşan kulüplerin evrak işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun yarın gelmesi ve 4 yıllık imza atması bekleniyor
Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor'un Vitor Hugo için yapmış olduğu teklifi Brezilya kulübü Palmeiras uzun görüşmeler sonucunda kabul etti. Dört yıllık imza atacak olan Brezilyalı savunmacının bonservis ücreti taksitler halinde ödenecek.
Fırtına, kanayan yara olarak gördüğü stoper bölgesi için takviyelere başlıyor. Savunma için liste başında yer alan Vitor Hugo için uzun zamandır süren girişimler sonunda mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki savunmacı ile daha önce görüşen ve el sıkışan Karadeniz devinin kurmayları, Palmeiras'ın kapısını çalmış ve teklif sunmuştu. Brezilya kulübüne 2 yıllık kiralama ve devamında satın alma opsiyonu için kiralama bedeli olarak yıllık 500 bin euro önerilmişti.
4 SENELİK İMZA ATACAK
Oyuncu gelmek istese de Palmeiras kiralamaya soğuk bakmış ve 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Görüşmeler sonucu Brezilya ekibi indirime gitti ve anlaşma sağlandı. Fırtına, Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken rensipte anlaşan kulüplerin evrak işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun yarın gelmesi ve 4 yıllık imza atması bekleniyor
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