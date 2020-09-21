21 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Sıkıntı verince antipatik olduk

Ağaoğlu: Sıkıntı verince antipatik olduk
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

, Baker ve Flavio’nun imza töreninde konuşan hakemlere çattı: Üç oyuncumuz da 1 maçla buradaki ortamını çözdüler. Tepeye tırmanınca herkesin bakışı değişti

, Benik , Lewis Baker ve Flavio Medeiros'un imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi verdikleri dönemden sadece bazı isimlerin değiştiğini ancak kendilerine karşı olan sistemin aynı kaldığını söyledi. Ağaoğlu "Geçen sene zirvenin tepesini zorladık. Bu sene ise üzerine koyarak devam etmek zorundayız. Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman sempatiksinizdir. Ama ne zaman ki zirveyi zorlarsanız ve orayı ele geçireceğinizi hissettirirseniz o zaman antipatik olursunuz. Bize bakış açısı değişti" dedi.

"BİZE DESTEK OLUN"

Başkan Ağaoğlu, ilk maçtan atılan Flavio ile penaltısı verilmeyen Afobe ile Baker'ın kısa sürede Türk futboluna alıştıklarını söyledi. Ağaoğlu "Futbolda kurallar nadiren değişir. Yılda bir değişilik olur. Ancak bizde maçtan maça değişiklik oluyor. Bu üç arkadaşımız da bundan sonra yapacakları mücadelede, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı şekilde davranmalılar" diyerek hakemlere olan tepkisini sürdürdü. Ağaoğlu, zor geçecek sezonda asla yılmayacaklarını belirtip, taraftarlardan takıma tam destek vermelerini istedi. (Fotomaç)
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Puanlarımız çalınmıştır"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan için rekor teklif! Fransa Ligi... Uğurcan için rekor teklif! Fransa Ligi...
VAR maçın kaderiyle oynadı "VAR maçın kaderiyle oynadı"
Fırtına'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi Fırtına'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör