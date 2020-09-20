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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! "VAR maçın kaderiyle oynadı"

Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki takım puanları paylaşırken, mücadelede hakem Volkan Bayarslan ve VAR kararları damga vurdu. Spor yazarları da köşelerinde karşılaşmayı değerlendirirken, Volkan Bayarslan ve VAR kararlarını eleştirdiler. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 09:56
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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! VAR maçın kaderiyle oynadı

ZEKİ UZUNDURUKAN - BAYARSLAN'A SORU: NEDEN İPTAL ETTİN?

Hakem Volkan Bayarslan, gözünün önündeki pozisyona tereddütsüz penaltıyı verdi. VAR, işgüzarlık yapıp, hakemi çağırdı ve penaltıyı iptal ettirerek maçın kaderi ile oynadı. Şimdi şu soruyu soruyorum: 'Verdiğin penaltıyı neden iptal ettin Bayarslan? Sahanın hakimi sen değil misin?' Daha 2. haftadan anlaşıldı. Hakemler yine çok can yakacak. Yeni takviyelerle, 6-7 hafta sonra Trabzon yarışa ağırlığını koyar!

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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! VAR maçın kaderiyle oynadı

Trabzonspor, Denizlispor maçına iyi başladı. Newton hoca, 3'li savunmayı denedi bu maçta da... Karşılaşma boyunca gole yakın takım Trabzonspor olmasına rağmen, bir türlü beklenen gol gelmedi. Ama hakemler, karşılarında Trabzonspor olunca geçen sezonki gibi yakmaya devam ediyorlar.

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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! VAR maçın kaderiyle oynadı

"BU KADAR TUTARSIZLIK OLMAZ!"

Dün başta Nwakaeme'nin penaltısı (..ki hakem Volkan Bayarslan pozisyona çok yakındı ve penaltıyı tereddütsüz verdi) olmak üzere 3 penaltı çalınabilirdi bordo-mavili takım adına. Özellikle de Nwakaeme'nin Lopes tarafından düşürülüşünde VAR hakemi de gördü de hakemi VAR'a çağırıp net penaltıyı iptal ettirdi, anlayamadık. Sonuçta güme gitti penaltı. Geçen hafta MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın hakemlerinin, çok kolay penaltı çaldığını gördükten sonra, dün de Trabzonspor'un penaltıları verilmeliydi. Bu kadar tutarsızlık olmaz!

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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! VAR maçın kaderiyle oynadı

Ama Trabzonspor'da giden oyuncuların yeri henüz dolmadı. Trondsen'in uzun süre sahalardanuzak kalacak olmasıyla başladı aslında şanssızlıklar zinciri ki Trondsen, Trabzonspor'un yeni Sosa'sı, yeni Colman'ı olacaktı. Sonrasında Sörloth'un gidişi takımı moral olarak da çok etkilemiş. Futbolcuların enerjisini düşürmüş Kuzeyli golcü.

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Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! VAR maçın kaderiyle oynadı

"BU SEZON DURAN TOPLARDAN ÇOK GOL ATAR"

Evet Afobe ve Baker, dün gelir gelmez maça çıktılar adeta. Baker sadece 1, Afobe ise 2 idman yaptı. İki oyuncu da takımı daha tanımıyor. Uyum sorunu yaşıyorlar. Bunlar çok doğal. Baker'in özellikle serbest atışındaki vuruş kalitesine hayran kaldım. Bu sezon duran toplardan çok gol atar, özellikle de kazanılan penaltılarda topun başına geçer.

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