Denizlispor - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş yorum! "VAR maçın kaderiyle oynadı"

"BU KADAR TUTARSIZLIK OLMAZ!"

Dün başta Nwakaeme'nin penaltısı (..ki hakem Volkan Bayarslan pozisyona çok yakındı ve penaltıyı tereddütsüz verdi) olmak üzere 3 penaltı çalınabilirdi bordo-mavili takım adına. Özellikle de Nwakaeme'nin Lopes tarafından düşürülüşünde VAR hakemi de gördü de hakemi VAR'a çağırıp net penaltıyı iptal ettirdi, anlayamadık. Sonuçta güme gitti penaltı. Geçen hafta MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın hakemlerinin, çok kolay penaltı çaldığını gördükten sonra, dün de Trabzonspor'un penaltıları verilmeliydi. Bu kadar tutarsızlık olmaz!