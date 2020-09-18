18 Eylül 2020, Cuma
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Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı
Transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor'un hedefinde İngiliz forvet Andy Carroll olduğu iddia edildi. Golcü futbolcu Bordo-mavili bir taraftarın "Çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi.
Ünlü forvet Andy Carroll medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu. İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı ''Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi. Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı. Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Liverpool, West Ham United'da da oynadı. (Fotomaç)
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