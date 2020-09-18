18 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Fırtına'nın sıradaki hedefi 1.93'lük kule
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

hareketli saatler yaşayan 'un hedefinde İngiliz forvet olduğu iddia edildi. Golcü futbolcu Bordo-mavili bir taraftarın "Çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi.

Ünlü forvet medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu. İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı ''Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi. Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı. Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. ekiplerinden forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, , 'da da oynadı. (Fotomaç)
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