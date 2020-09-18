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Newton: Hücum futbolu oynayacağız

Newton taraftara seslendi! Hücum futbolu oynayacağız
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

teknik direktörü yeni sezon öncesi taraftarlarına seslendi. Newton" oynayacağız" dedi.

teknik direktörü taraftarların takımı çok iyi takip ettiğini ve her detayı bildiklerini, şehrin kupalara ne kadar açlık duyduğunun farkında olduğunu belirtti. Kulüp dergisine konuşan İngiliz hoca, felsefesinin hücum oyunu üzerine olduğuna işaret etti ve, oyuncularının topu rakibe kolay kolay vermemesi, kenar oyuncularının ise agresif olması gerektiğini belirtti. Futbolda bireyselliğe değil takım oyununa inandığına dikkati çeken 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence bir antrenörün en önemli özelliği takım adına bir karar bu seçimin tamamen takım adına olduğundan emin olmalı. Yani kişisel bir karar almamalı, bu kararın tek nedeni takımın iyiliği olmalı. Ben bir antrenörde olmazsa olmaz özellik olarak bunu görüyorum" diye konuştu.
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