18 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Denizlispor deplasmanında

Trabzonspor Denizli deplasmanında
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

'in ilk haftasında sahasında 'a 3-1 mağlup olan , sezonun 2. haftasında deplasmanına konuk olacak.

Ligin ilk haftasında sahasında 'ye 'a 3-1 yenilen , birinci haftada Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Denizlispor ile 19 Eylül Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem 'ın düdük çalacağı -Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! haberin devamı


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