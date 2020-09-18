Trabzonspor Denizlispor deplasmanında
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezonun 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk olacak.
Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe'ye Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor, birinci haftada Göztepe'ye 5-1 mağlup olan Denizlispor ile 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.
Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.
Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.
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