17 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Doğan Erdoğan'la yollarını ayırdı!

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

geçtiğimiz sezon LASK Linz'den transfer ettiği 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

geçtiğimiz sezon LASK Linz'den transfer ettiği 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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