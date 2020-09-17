Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker ile anlaşma sağladı. Baker'in akşam saatlerinde Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Bordo-mavililer, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen Jamaika asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker ile her konuda anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

LEWIS BAKER KİMDİR?

Tam adı Lewis Renard Baker olan futbolcu, 2 Nisan 1995 tarihinde İngltere'nin Luton kentinde dünyaya geldi. Futbola Chelsea altyapısında başlayan futbolcu; Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds United, Reading ve Fortuna Düsseldorf takımlarında kiralık olarak forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Düsseldorf'ta geçiren Baker, çıktığı 9 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 45 kez forma giyen 1.82 boyundaki orta saha oyuncusu, milli formayla 19 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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