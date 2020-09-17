17 Eylül 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Sakatlık...
Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Abdülkadir Ömür de dizinde oluşan ağrı sebebiyle antrenmanı bireysel olarak tamamladı.
Karadeniz devi Trabzonspor, cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Kamil Ahmet, Ekuban ve Marlon'un yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Yusuf Sarı katılmadı. Sol dizinde ağrı hisseden Abdülkadir Ömür de idman öncesi tedaviye alındı. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan isimlerin toplamı 9'a yükseldi. Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor, Avrupa'da en çok sakat futbolcusu olan takım konumunda.
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