17 Eylül 2020, Perşembe

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Sakatlık...

Fırtına'da sakatlık kabusu! Tam 9 isim...
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'e mağlubiyetle başlayan 'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Abdülkadir Ömür de dizinde oluşan sebebiyle antrenmanı bireysel olarak tamamladı.

Karadeniz devi , cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Kamil Ahmet, Ekuban ve Marlon'un yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren katılmadı. Sol dizinde hisseden Abdülkadir Ömür de idman öncesi tedaviye alındı. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan isimlerin toplamı 9'a yükseldi. Trondsen, Marlon, Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini ve Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor, Avrupa'da en çok sakat futbolcusu olan takım konumunda.
Trabzonspor Guilherme'den takım bulmasını istedi

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