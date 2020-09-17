Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker İstanbul'a geldi
Son dakika transfer haberi... Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Chelsea'den transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'da transfer bombaları bir bir patlıyor... Bordo mavililer, Benik Afobe'nin ardından bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcu Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi.
Öte yandan yıldız oyuncunun İstanbul'dan aktarmalı bir şekilde Trabzon'a gideceği ifade edildi.
LEWIS BAKER KİMDİR?
25 Nisan 1995 tarihinde İngiltere'nin Luton şehrinde dünyaya gelen Baker, orta sahada forma giyiyor.
Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Lewis baker, daha sonra MK Dons, Vitesse, Leeds United, Reading ve Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.
Lewis Baker, kariyeri boyunca 208 maça çıkan Baker, 51 gol 31 asist üretmişti.
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