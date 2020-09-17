17 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker İstanbul'a geldi

Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Son dakika haberi... 'un ekibi 'den transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu , 'a geldi.

'da bombaları bir bir patlıyor... Bordo mavililer, Benik Afobe'nin ardından bonservisi 'de bulunan yıldız futbolcu 'a getirdi.

Öte yandan yıldız oyuncunun İstanbul'dan aktarmalı bir şekilde Trabzon'a gideceği ifade edildi.

LEWIS BAKER KİMDİR?
25 Nisan 1995 tarihinde 'nin Luton şehrinde dünyaya gelen Baker, orta sahada forma giyiyor.

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Lewis baker, daha sonra MK Dons, Vitesse, Leeds United, Reading ve 'ta forma giymişti.

Lewis Baker, kariyeri boyunca 208 maça çıkan Baker, 51 gol 31 asist üretmişti.

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi 'un yeni transferi İstanbul'a geldi

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