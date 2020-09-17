17 Eylül 2020, Perşembe
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İHTİYAÇLARIMIZI BİLİYORUZ
Mevcut kadronun yeterli olmadığını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Yalan söyleyecek değilim, kadromuz yeterli değil. Yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar, sınır tanımaksızın çalışıyorlar. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ancak bunları size açıklamayacağım, sizin de fikirleriniz vardır. Bu senenin bir diğer zorluğu da finansal sınırlamalar. Bu da işin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Eddie Newton: Yalan söyleyecek değilim kadro yetersiz
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu. Newton "Yalan söyleyecek değilim kadro yetersiz" ifadelerinde bulundu.
Süper Lig'in 2.haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz hoca, "Kadromuz yeterli değil" dedi. Takımdan önemli oyuncuların ayrıldığını belirten İngiliz hoca, "İster Liverpool, isterse Chelsea olsun büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar. Yerlerini doldurmak kolay değil ama ihtiyacımız olan bölgelere transferlerimizi yapmak için yönetim ve başkanımızla muhteşem bir çalışma içindeyiz" diye konuştu.
İHTİYAÇLARIMIZI BİLİYORUZ
Mevcut kadronun yeterli olmadığını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Yalan söyleyecek değilim, kadromuz yeterli değil. Yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar, sınır tanımaksızın çalışıyorlar. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ancak bunları size açıklamayacağım, sizin de fikirleriniz vardır. Bu senenin bir diğer zorluğu da finansal sınırlamalar. Bu da işin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
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