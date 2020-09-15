15 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Guilherme'den takım bulmasını istedi

Beklentileri karşılayamadı! Guilherme...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen ve Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan 'den takım bulması istendi.

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla alınan , Beşiktaş derbisindeki performansıyla iyice gözden düştü. Maça 11'de başlayan ve 85 dakikada sahada kalan Brezilyalı sağ kanat, hiçbir varlık gösteremedi. 38 kez topla buluşan, ikili mücadele kazanamayan, ayakta kalmakta zorlanan 1.74 boyundaki futbolcuya yönetim bir kez daha 'Kendine kulüp bul' talimatı verdi. Ancak şu an 1.1 milyon euro ile takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olan Guilherme gitmemekte ısrar ediyor.

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