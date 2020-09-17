Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

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