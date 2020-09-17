17 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci!

Yıldız isimden Fırtına'ya müjde!Takımla çalışmalara başladı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

'in 2. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da sevinci yaşanıyor. maçında sakatlanan yıldız futbolcu, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda takıma birlikte çalıştı.

, 'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan 'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

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