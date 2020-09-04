04 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hayalimize ulaşacağız

Hayalimize ulaşacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Başkan , kılpayı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine yeni sezonda mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi.

Başkan , kılpayı kaçırdıkları şampiyonluk hedefine yeni sezonda mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi. "Hayalimizden vazgeçmedik" diyen Ağaoğlu, takıma gerekli takviyeleri yaparak Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak ve sonunda ipi göğüslemek istediklerini dile getirdi.
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