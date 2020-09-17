17 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth Leipzig yolunda

Sörloth'un yeni takımı belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

, takımdan ayrılmak isteyen 'un RB Leipzig'e transferi için Alman ekibi ve ile anlaşma sağladı.

ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan ancak RB Leipzig ile anlaşma sağlayarak kariyerini bu takımda sürdürmek isteyen transferiyle sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili kulüp, Norveçli golcünün transferi için ve RB Leipzig ile prensipte anlaştı. Alman ekibi, Norveçli golcünün transferi için Trabzonspor ve Crystal Palace'a yarı yarıya bonservis bedeli ödeyecek. Sörloth'un Bundesliga ekibine transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcunun adı RB Leipzig'in yanı sıra Tottenham ile de anılıyordu. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon 'de 34 maçta da görev alan Sörloth, attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Alexander Sörloth Leipzig yolunda

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