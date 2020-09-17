Alexander Sörloth Leipzig yolunda
Trabzonspor, takımdan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transferi için Alman ekibi ve Crystal Palace ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan ancak RB Leipzig ile anlaşma sağlayarak kariyerini bu takımda sürdürmek isteyen Alexander Sörloth transferiyle sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavili kulüp, Norveçli golcünün transferi için Crystal Palace ve RB Leipzig ile prensipte anlaştı. Alman ekibi, Norveçli golcünün transferi için Trabzonspor ve Crystal Palace'a yarı yarıya bonservis bedeli ödeyecek. Sörloth'un Bundesliga ekibine transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcunun adı RB Leipzig'in yanı sıra Tottenham ile de anılıyordu. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Alexander Sörloth'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta da görev alan Sörloth, attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
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