Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

ALACAĞI ÜCRET AÇIKLANDI



Trabzonspor, KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada Benik Afobe'ye ödenecek ücreti açıkladı. İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

DİĞER