17 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

Fırtına yeni transferi KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

, forması giyen 'yi 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten 'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'nin Kulübünün profesyonel futbolcusu 'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Benik Afobe resmen Trabzonspor'da

ALACAĞI ÜCRET AÇIKLANDI

, KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada 'ye ödenecek ücreti açıkladı. İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Trabzonspor Benik Afobe transferini duyurdu

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