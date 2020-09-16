Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth hakkında açıklama geldi. Ağaoğlu, "Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin konuştu.
İşte o açıklamalar:
"2020-21 sezonunda maçların yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde Trabzonspor kulübü Sörloth'u kulübünden satın alma hakkına sahiptik, bugün böyle bir durum söz konusu değil.
Leipzig ve 2 kulübün isteği vardı. Oyuncu da Leipzig'e gitmek istediğini ifade etmişti. Bu işin şu anda 4 tarafı var. Biraz sıkıntılı bir süreç. Oyuncu ile yapılan sözleşmede de, sürekli telaffuz edildiği için söylemekte sıkıntı yok, 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi vardı. 4 tarafın mütabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Trabzonspor ve Crystal Palace anlaşırsa olacak. Trabzonspor'un onayı olmadan oyuncuyu satamıyorlar.
Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Palace de aynı miktarı talep etti. Transfer gerçekleşirse, onlar 1 alacaksa, bende 1 aldığım taktirde müsade ederim. Leipzig de bunu verebilecek konumda değildi.
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