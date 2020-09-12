12 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Oyuncumuz..."

Sörloth açıklaması! Oyuncumuz...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

, Norveç'ten Trabzon'a dönmeyen ve antrenmanlara katılmayan forvet oyuncusu 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililer, "Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

, Norveç'ten Trabzon'a dönmeyen ve antrenmanlara katılmayan forvet oyuncusu 'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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