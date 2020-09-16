16 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Erling Haalan'dan transfer açıklaması! Sörloth...

Erling Haalan'dan transfer açıklaması! Sörloth...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2020

Son dakika  haberleri | Bordo-mavili kulübün bir numaralı maddesi olan Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hala Trabzon'a dönmeyen yıldız golcü ile ilgili  da bir açıklama yaptı. 'un dünya yıldızı golcüsü, Sörloth'un Leipzig forması giyeceğini belirtti. İşte o sözler...

Sörloth'un Norveç 'ndan arkadaşı olan 'un yıldızı , yıldız golcü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu "Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi"


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması!
Fırtına'da orta saha harekatı! Oyuncuyla anlaşıldı Fırtına'da orta saha harekatı! Oyuncuyla anlaşıldı
Fırtına'da Denizlispor mesaisi! Abdülkadir Ömür... Fırtına'da Denizlispor mesaisi! Abdülkadir Ömür...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör