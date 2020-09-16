Erling Haalan'dan transfer açıklaması! Sörloth...

Son dakika Trabzonspor haberleri | Bordo-mavili kulübün bir numaralı maddesi olan Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hala Trabzon'a dönmeyen yıldız golcü ile ilgili Erling Haaland da bir açıklama yaptı. Borussia Dortmund'un dünya yıldızı golcüsü, Sörloth'un Leipzig forması giyeceğini belirtti. İşte o sözler...

Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, yıldız golcü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.







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