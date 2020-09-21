21 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır için rekor teklif! Rennes...

Uğurcan için rekor teklif! Fransa Ligi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'da göstermiş olduğu performansla Avrupa devlerinin radarına giren için Fransız takımı Rennes bordo-mavililere resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

takımlarının takibinde olan 'a yeni teklif 'dan Rennes 24 yalındaki eldiven için 'a ilk önerisini sundu. Fransız ekibi, milli kaleci için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu. Bordo-mavili yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı. gerçekleşirse Uğurcan, Fransa'nın en pahalı kalecisi olacak. Bazı yöneticiler ise 20 milyon euro'dan aşağı rakamın kabul edilmemesini istedi. (Fotomaç)

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