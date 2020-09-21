Uğurcan Çakır için rekor teklif! Rennes...

Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır için Fransız takımı Rennes bordo-mavililere resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

Premier Lig takımlarının takibinde olan Uğurcan Çakır'a yeni teklif Fransa'dan Rennes 24 yalındaki eldiven için Trabzonspor'a ilk önerisini sundu. Fransız ekibi, milli kaleci için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu. Bordo-mavili yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Transferi gerçekleşirse Uğurcan, Fransa'nın en pahalı kalecisi olacak. Bazı yöneticiler ise 20 milyon euro'dan aşağı rakamın kabul edilmemesini istedi. (Fotomaç)

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