Vitor Hugo askıda! Palmeiras...

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Vitor Hugo'yu listesine almıştı. Bordo-mavililer kulübü Palmeiras'a 3 teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı.

Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Palmeiras'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, tecrübeli oyuncunun transferini askıya almaya kararı aldı. Palmeiras bu öneriden birini kabul ederse imzalar atılacak.

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