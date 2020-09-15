15 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Vitor Hugo askıda! Palmeiras...

Vitor Hugo askıda! Palmeiras...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Vitor Hugo'yu listesine almıştı. Bordo-mavililer kulübü Palmeiras'a 3 teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı.

ekibi, 29 yaşındaki stoper için kulübü Palmeiras'a üç teklif sunsa da transferi sonuçlandıramadı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, tecrübeli oyuncunun transferini askıya almaya kararı aldı. Palmeiras bu öneriden birini kabul ederse imzalar atılacak.

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