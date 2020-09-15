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Trabzonspor'dan Khazri hamlesi!

Rota yine ona döndü! Forvete Khazri hamlesi
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, gündemine Saint-Etienne forması giyen Khazri'yi almıştı. Fırtına, 29 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibinin tekrar kapısını çalacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Takımı güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin yönetimi, transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Forvet hattı için Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de 2 sezonda 58 maçta 20 gollük performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Wahbi Khazri için daha önce girişim yapan Fırtına işi bitirememişti. derbisinde takımın ileride top tutmada sıkıntı yaşaması ve ofansif anlamda sıkıntılar çekmesi nedeni ile yönetim, Khazri için yeniden hamle yapacak. On numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Newton'un istediği belirtildi.

53 MAÇTA 18 KEZ FİLELERİ SARSTI

Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devinin kurmaylarının ilk hedefi 1.82 boyundaki futbolcuyu ikna etmek. Kulübü ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan Fransa doğumlu Tunuslu futbolcunun satın alma opsiyonundaki miktarın düşürülmesi için de gerekli girişimlerde bulunulacak. Fırtına'nın 1 yıl kiralama için 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bonservisine 8 milyon euro isteyen St. Etienne 7'ye inmişti. Yönetim ise gelecek sezon 30 yaşına girecek yıldızın tapusu için 5 milyon euro'dan fazla vermek istemiyor. Khazri, Tunus 'nda 53 maçta 19 gol attı.

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