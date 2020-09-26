26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Benik Afobe: Karşılaştırılmak istemiyorum giden arkadaşımız başarılı bir sezon geçirdi

Afobe'den Sörloth yorumu! Giden arkadaşımız...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'un 'u 3-1 mağlup ettiği maçta atmış olduğu gollerle ve oynadığı futbolla maça damga vurdu. Yıldız isim karşılamanın ardından yapmış olduğu açıklamada, Sörloth ile karşılaştırılmak istemediğini ve tek amacının gol atmak olduğunu söyledi..

'un 'u mağlup ettiği maçta attığı gollerle yıldızlaşan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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