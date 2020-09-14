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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban sıkıntısı!

Trabzonspor'da Ekuban sıkıntısı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşan 'da maç sonrasında kasığında ağrı hissetmişti. Ganalı oyuncunun son durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olan 'a Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından bir kötü haber de 'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından kasığında ağrı hisseden Ganalı futbolcunun son durumunun çekilecek MR sonucunda belli olacağı öğrenildi.

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