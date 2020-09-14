Trabzonspor'da Caleb Ekuban sıkıntısı!

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da Caleb Ekuban maç sonrasında kasığında ağrı hissetmişti. Ganalı oyuncunun son durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor'a Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından bir kötü haber de Caleb Ekuban'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından kasığında ağrı hisseden Ganalı futbolcunun son durumunun çekilecek MR sonucunda belli olacağı öğrenildi.

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