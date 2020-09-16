16 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hoş geldin Afobe

Hoş geldin Afobe
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki golcü 100 bin euro’ya kiralandı. ’nin bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılma talebi nedeniyle forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, kulübünün Demokratik Kongolu forveti 'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü dün akşam üzeri Türkiye'ye geldi. Detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak tecrübeli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor. Stoke City'ye 100 bin euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.

40.5 MILYON EURO BONSERVIS ÖDENDİ

'de ilk olarak 'den Wolverhampton'a 2.5 milyon euro'ya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2018'de yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon euro oldu. Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon euro bedelle Afobe'yi
kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol'da tamamladı. İngiltere'de zor günler geçiren ve geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden Afobe, 13 maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı. İngiltere Milli Takımı'nda alt yapı kategorilerinde forma giyen Afobe, milli takım tercihini ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı.

119

Kariyerinde toplam 327 maça çıkan Afobe, 89 gol atıp 30 da asist yaptı. 119 gole direkt katkı sundu.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993'te Londra'da doğdu. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla bir golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

Trabzonspor'un yeni transfer Benik Afobe Trabzon'a geldi

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