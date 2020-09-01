Edgar Le zorlayacak

Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. Edgar Le ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

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Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. Edgar Le ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İngiliz çalıştırıcı, 26 yaşındaki savunmacıyı 11 oyuncusu olarak düşünüyor