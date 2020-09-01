01 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Edgar Le zorlayacak

Edgar Le zorlayacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. Edgar Le ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Eddie Newton, Hosseini ve Da Costa'nın satışına onay vermişti. Edgar Le ve Hüseyin Türkmen'in takımda tutulmasını istemişti. Özellikle Edgar Le idmanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İngiliz çalıştırıcı, 26 yaşındaki savunmacıyı 11 oyuncusu olarak düşünüyor
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