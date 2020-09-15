Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Caleb Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumlaraıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

Kulüp Doktorumuz Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamil Ahmet Çörekçi

Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Caleb Ekuban

Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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