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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Caleb Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ekuban ve Kamil Ahmet...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçında sakatlanan ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumlaraıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

Kulüp Doktorumuz Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve 'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamil Ahmet Çörekçi

maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Caleb

Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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