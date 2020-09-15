15 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gregore için resmi teklif yaptı!

Resmi teklif yapıldı! Gregore...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı olan Gregore için resmi teklifini iletti.

Bordo-mavili takım, Bahia forması giyen Flavio'yu transfer ettikten sonra aynı takımda forma giyen bir başka Brezilyalı Gregore'yi de kadrosuna katmak için bir süredir çaba sarf ediyor. Yönetimin yaptığı uzun değerlendirmeler sonucunda 26 yaşındaki ön libero için resmi bir teklifte bulunduğu ve Flavio için ödenen 1 milyon 200 bin euro'ya yakın bir rakamın önerildiği belirtildi. Ancak Bahia, sol bek de oynayabilen 1.81 boyundaki futbolcu için çok daha yüksek bir rakam talep etti. Bunun üzerine Karadeniz devinin kurmayları durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve transfer edilmesi için çaba sarf edileceği dile getirildi.

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