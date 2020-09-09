Trabzonspor Manuel da Costa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Manuel da Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor deneyimli savunmacı Manuel Da Costa'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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