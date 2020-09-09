09 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Manuel da Costa ile yollarını ayırdı

Fırtına ayrılığı resmen açıkladı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

, Manuel da 'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

deneyimli savunmacı Manuel Da 'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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