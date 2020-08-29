29 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Serkan tekliflerine direkt ret

Serkan tekliflerine direkt ret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Altyapının başarılı ürünü olan Serkan Asan'ın adı geçen hafta Lille ile anılmıştı. Ayrıca Süper Lig'den ve Denizlispor'un da genç oyuncuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Altyapının başarılı ürünü olan Serkan Asan'ın adı geçen hafta Lille ile anılmıştı. Ayrıca Süper Lig'den ve Denizlispor'un da genç oyuncuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Ancak hem yönetim hem de Eddie Newton, 20 yaşındaki sağ bekin yeterince süre bulacağını düşünüyor bu sebeple tüm teklifler reddediliyor.
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