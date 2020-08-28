28 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Trabzonspor, yarın 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.00'da 'nde idman yaptı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Trabzonspor, bugün saat 13.30'da Samsun'a hareket ederek Yılport Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.

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