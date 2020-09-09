09 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Trondsen ve Marlon şoku

Fırtına'ya çifte sakatlık şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

'da yeni transfer , bugünkü antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Durumu, yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak. Bordo-mavililerin bir diğer yeni transferi Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

TRONDSEN SAKATLANDI

TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavililerin yeni yıldızı yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı.

Yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

MARLON'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.

Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

Fırtına'nın Hugo ısrarı! İşte yapılan teklif haberin devamı

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