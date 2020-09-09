Trabzonspor'da Trondsen ve Marlon şoku

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirmek için kolları sıvadı. Fırtına, 1.87 boyundaki savunma oyuncusu için Palmeiras kulübüne iki yıllık kiralama ve 500 bin euro kiralama bedeli önerdi. Görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri