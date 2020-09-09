Trabzonspor'da Trondsen ve Marlon şoku
Trabzonspor'da yeni transfer Trondsen, bugünkü antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Durumu, yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak. Bordo-mavililerin bir diğer yeni transferi Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
TRONDSEN SAKATLANDI
TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavililerin yeni yıldızı Trondsen yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı.
Yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
MARLON'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.
Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.
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