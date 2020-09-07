Trabzonspor'dan 3'lü transfer atağı! Hugo, Marcone, Alpaslan
Yeni sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo-mavili takım, stoper için Palmeiras’tan Vitor Hugo, ön liberoya ise Boca Juniors’tan İvan Marcone için yaptığı kiralama teklifine yanıt bekliyor. Trabzonspor transfer haberleri...
Süper Lig'de açılış haftasına girilirken Trabzonspor eksik mevkileri takviye etmek için çalışmalara hız verdi. Öncelikle bir ön libero ve stoper almayı planlayan bordo-mavili yönetim iki isim üzerinde yoğunlaştı: Vitor Hugo ve Ivan Marcone... Stoper Hugo için kulübü Palmeiras'tan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun 29 yaşındaki oyuncunun geleceği konusundaki kararını bu hafta yönetime ileteceği öğrenildi.
ALPASLAN DA MASADA
Ön libero için listenin ilk sırasında ise Ivan Marcone var. Arjantinli oyuncu teklife sıcak bakıyor. 30 yaşındaki orta saha için Boca Juniors satın alma opsiyonlu kiralama önerisine 'evet' derse Marcone imzaya çağrılacak. Öte yandan yurt içinden Göztepe'li Alpaslan Öztürk de masada yer alıyor. Yönetimin, başarılı savunmacı için İzmir ekibiyle bu hafta bir görüşme daha yapması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya karşılık takas ve bir miktar para önerilecek.
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