07 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Da Costa’da son çare fesih!

Da Costa’da son çare fesih!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren bazı isimlere veda etmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Da Costa'ya kulüp bulması istenmiş ancak oyuncu herhangi bir kulüp ile anlaşamamıştı. Costa için son çare fesih...

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Da Costa ile Hosseini'den kulüp bulmalarını istemişti. Ancak iki isim görüştükleri takımlarla anlaşamadı. Gelişme olmazsa fesih yoluna gidilecek. Da Costa için bugün açıklama gelebilir. Faslı stoper ise dün, "Sezon öncesi tamamlandı, şimdi sırada ciddi şeyler var. Haydi !''

CANBAZ GÜN SAYIYOR
Geçen yıl Werder Bremen'in ikinci takımından transfer edilen Ahmet Canbaz, çapraz bağlarından sakatlanınca sezonu erken kapatmıştı. 22 yaşındaki orta saha geri dönüş için gün saymaya başladı. Takımla çalışmalara başlayan ve performansı her geçen gün daha iyiye giden Ahmet Canbaz tekrar takıma girip, ilk onbirde yer bulmayı hedeflediğini söyledi.

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