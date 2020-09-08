08 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Dourado el yaktı

Dourado el yaktı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Ön libero için gündeme gelen için 4 milyon euro isteyince geri adım atıldı.

Orta sahaya da takviye planlayan 'da son olarak gündeme alınmıştı. Internacinol'de forma giyen 26 yaşındaki ön libero için 4 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği öğrenildi. Önceliği kiralamaya veren yönetim geri adım attı. 'tan Ivan Marcone için hala yanıt bekleyen bordo-mavili ekibin, listedeki bir diğer aday Şilili Claudio Baeza için de ekibi Necaxa'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Ön libero için gündeme gelen Rodrigo Dourado için 4 milyon euro isteyince geri adım atıldı 1.86 boyundaki Dourado, Internacional'de 133 maça çıkıp 2 gol+5 asiste imza attı. Alt kategorilerde 5 kez Brezilya 'nda yer alan sambacı, orta sahada hem çalışkanlığı hem de etkili pasları ile tanınıyor.
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