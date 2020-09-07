07 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira seferberliği

Pereira seferberliği!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2020

Bordo-mavililerde iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Portekizli sağ bek Pereira'nın, maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.

Trabzonspor'da ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira için seferberlik ilan edildi. Rize'deki karşılaşmada 1 gol+1 asist üreten Portekizli bekin attığı gol sırasında aldığı darbe ile sol iç yan bağında yırtık oluşmuştu. Doktorlar, tecrübeli oyuncuyu yoğun bir tedavi programına alırken maçında forma giyme ihtimalinin şu an için düşük olduğu ifade edildi. Tüm imkanların zorlanacağı Pereira yine de yetişmezse sağ bekte Serkan Asan ile Kamil Ahmet Çörekçi ikilisinden birisi görev yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzon'a Sambacı orta saha! Terim istedi Fırtına alıyor... Trabzon'a Sambacı orta saha! Terim istedi Fırtına alıyor...
Fırtına'dan transfer atağı! İşte o isimler... Fırtına'dan transfer atağı! İşte o isimler...
Da Costa’da son çare fesih! Da Costa’da son çare fesih!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör