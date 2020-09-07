Sörloth şov yaptı! Norveç farklı kazandı
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Kuzey İrlanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol 1 asistlik performansla damga vurduğu karşılaşmayı Norveç 5-1 kazandı. Sörloth'un yanı sıra Haaland da rakip filelere 2 gol bırakarak gecenin parlayan isimlerinden biri oldu. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui de 1 asist yaptı.
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Kuzay İrlanda, Norveç'i konuk etti. Müsabakaya Trabzonsporlu Sörloth ile yıldız golcü Haaland damga vurdu.
Norveç deplasmanda rakibini 5-1 yenerken bordo-mavili ekibin forveti rakip filelere 2 gol bırakırken 1 de asist yaptı. Sörloth'un golleri 19 ve 47. dakikalarda gelirken, Haaland ise 7 ve 58. dakikalarda ağları sarstı.
Norveç'in diğer golü ise 2. dakikada Elyounoussi'den geldi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui de karşılaşmada 1 asist yaptı.
Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.
Grubun diğer maçında Romanya, Avusturya deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla lider, Avusturya 3 puanla ikinci, Norveç 3 puanla üçüncü, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
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