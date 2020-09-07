07 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth şov yaptı! Norveç farklı kazandı

Sörloth şov yaptı! Norveç farklı kazandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

 Uluslar B Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında  ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol 1 asistlik performansla damga vurduğu karşılaşmayı Norveç 5-1 kazandı. Sörloth'un yanı sıra Haaland da rakip filelere 2 gol bırakarak gecenin parlayan isimlerinden biri oldu. Öte yandan 'ın yeni transferi  de 1 asist yaptı.

Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Kuzay İrlanda, 'i konuk etti. Müsabakaya Trabzonsporlu Sörloth ile yıldız golcü Haaland damga vurdu.

Norveç deplasmanda rakibini 5-1 yenerken bordo-mavili ekibin forveti rakip filelere 2 gol bırakırken 1 de asist yaptı. Sörloth'un golleri 19 ve 47. dakikalarda gelirken, Haaland ise 7 ve 58. dakikalarda ağları sarstı.

Norveç'in diğer golü ise 2. dakikada Elyounoussi'den geldi. Öte yandan 'ın yeni sağ beki de karşılaşmada 1 asist yaptı.

'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Grubun diğer maçında Romanya, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla lider, Avusturya 3 puanla ikinci, Norveç 3 puanla üçüncü, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

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