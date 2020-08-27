4-3-3 ezberi

Eddie Newton günde çift idmanla yeni sistemini oyuncuların aklına kazıyor. İngiliz çalıştırıcı her parçanın doğru işlemesi için uğraşıyor.

Karadeniz temsilcisinde geçen sezon son 2 maça çıkan Eddie Newton ligde 3 puanı almış, Türkiye Kupası'nı da kulüp müzesine taşımıştı. Camiadan onayı alınca da bordo-mavili yönetim tarafından teknik direktörlüğe getirilmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı yaklaşan sezon öncesi sistemini 4-3-3 olarak belirlemişti. Newton bu taktiğin tüm takıma işlemesi için günde çift idmanla oyuncuların aklına sistemi kazıyor. Kusursuz işlemesi için de idmanda oyunculara hatalarını söyleyerek tek tek anlatıyor. Newton'un tek isteği orta sahadaki boşluğun yavaş yavaş doldurulduğu gibi savunmaya da beklenilen takviyelerin yapılması. Oyuncular ne kadar çabuk gelirse sistem de daha erken oturacak.

SIKI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR

Karadeniz temsilcisinde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor dün de çift antrenman yaptı. Futbolcular sıkı çalıştıklarını ancak bunun karşılığını sezon içinde sahada alacaklarını belirttiler.

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