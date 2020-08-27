27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Flavio farkı

Flavio farkı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

'un son transferi Flavio ilk idmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu hırsını ilk çalışmadan ortaya koydu.

Bordo-mavililerin son transferi Flavio ilk idmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu hırsını ilk çalışmadan ortaya koydu. Tam bir top hırsızı olan başarılı orta saha oyuncu, idmanda rakip takımdaki arkadaşlarına kök söktürdü.
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