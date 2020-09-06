Trabzonspor'a Sambacı orta saha! Fatih Terim istedi Fırtına alıyor...
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezona daha da iddialı girmek isteyen bordo-mavililer daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen, Rodrigo Dourado için devreye girdi.
Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado için devreye girdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon başında Fernando'nun yerine alınmasını istediği Dourado, Trabzonspor yolunda...
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Son dönemde Güney Amerika pazarına giren bordo-mavililerin Internacional'le, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Brezilya ekibi geçen sezon Dourado için CSKA ve Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.
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