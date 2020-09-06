06 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Sambacı orta saha! Fatih Terim istedi Fırtına alıyor...

Trabzon'a Sambacı orta saha! Terim istedi Fırtına alıyor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden 'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezona daha da iddialı girmek isteyen bordo-mavililer daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen, Rodrigo Dourado için devreye girdi.

, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado için devreye girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in geçen sezon başında Fernando'nun yerine alınmasını istediği Dourado, Trabzonspor yolunda...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Son dönemde pazarına giren bordo-mavililerin Internacional'le, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Brezilya ekibi geçen sezon Dourado için CSKA ve Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fırtına'dan stoper harekatı haberin devamı

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