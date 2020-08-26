26 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Marcone ısrarı! Görüşmeler yeniden başladı

Marcone ısrarı! Görüşmeler yeniden başladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

Orta sahaya takviye yapmak isteyen , gündemine Ivan Marcone'yi almıştı. Fırtına, 'la yeniden masaya oturdu teklifini iletti. İşte detaylar...

Orta sahasını güçlendirmek için üst üste hamleler yapan 'un en çok önem verdiği isimlerden biri de İvan Marcone... Daha önce bu bölgeye Alexander Sörloth'un referansıyla Anders Trondsen ve Flavio'yu transfer eden bordo-mavililerin son hamlesi Marcone oldu. Aslında Arjantinli yıldız hepsinden önce listedeydi ancak Trabzonspor, ile masaya ilk oturduğunda pazarlık 5 milyon euro'dan açılınca Karadeniz Fırtınası transferi rafa kaldırmıştı.

DAHA İYİ TEKLİF YOK

Trabzonspor, İvan Marcone görüşmeleri durdurduktan sonra Trondsen ve Flavio'yu aldı. Bu dönemde Boca Juniors da istediği rakamları duyamayınca bir kez daha bordo-mavililer ile masaya oturdu. İki kulüp arasındaki rakamlar yakınlaştı. Trabzonspor, 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Boca Juniors kiralama bedeli olarak 1 milyon euro istiyor. Satın alma bedeli olarak da 3.5 milyon euro belirledi. (Fotomaç)

Trabzonspor'a Abdülkadir müjdesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya İngiliz stoper! Newton devrede Fırtına'ya İngiliz stoper! Newton devrede
Trabzonspor'a Abdülkadir müjdesi Trabzonspor'a Abdülkadir müjdesi
Lille'den Trabzonsporlu isme kanca! Lille'den Trabzonsporlu isme kanca!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör