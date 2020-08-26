Marcone ısrarı! Görüşmeler yeniden başladı
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, gündemine Ivan Marcone'yi almıştı. Fırtına, Boca Juniors'la yeniden masaya oturdu teklifini iletti. İşte detaylar...
Orta sahasını güçlendirmek için üst üste hamleler yapan Trabzonspor'un en çok önem verdiği isimlerden biri de İvan Marcone... Daha önce bu bölgeye Alexander Sörloth'un referansıyla Anders Trondsen ve Flavio'yu transfer eden bordo-mavililerin son hamlesi Marcone oldu. Aslında Arjantinli yıldız hepsinden önce listedeydi ancak Trabzonspor, Boca Juniors ile masaya ilk oturduğunda pazarlık 5 milyon euro'dan açılınca Karadeniz Fırtınası transferi rafa kaldırmıştı.
DAHA İYİ TEKLİF YOK
Trabzonspor, İvan Marcone görüşmeleri durdurduktan sonra Trondsen ve Flavio'yu aldı. Bu dönemde Boca Juniors da istediği rakamları duyamayınca bir kez daha bordo-mavililer ile masaya oturdu. İki kulüp arasındaki rakamlar yakınlaştı. Trabzonspor, 700 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Boca Juniors kiralama bedeli olarak 1 milyon euro istiyor. Satın alma bedeli olarak da 3.5 milyon euro belirledi. (Fotomaç)
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