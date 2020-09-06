06 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan stoper harekatı

Fırtına'dan stoper harekatı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2020

maçında savunmadaki eksikler bir kez daha ortaya çıktı. Yönetim, görüştüğü 4 isimden 2’sini renklerine katmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da gözler transfere odaklandı. Samsunspor maçının ardından ile oynanan hazırlık sınavında da savunmanın göbeğindeki uyumsuzluk dikkat çekerken, bu bölgeye yapılacak takviye öne çıktı. Mevcut stoperlerden Majid Hosseini ve Manuel Da Costa'ya kendilerine kulüp bulmalarını tebliğ eden yönetim, Edgar Ie için ise Feyenoord kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu oyuncuların takımdan ayrılması durumunda elde sadece Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen kalacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu!

Genç stoperler Atakan Gündüz ve Kaplan'ı henüz tecrübe olarak yetersiz bulan bordomavililer bu bölgeye iki takviye planlıyor. Yönetim girişimlerine hız verdi. Gündemde 4 isim var. Palmeiras'tan Vitor Hugo, Porto'dan Yordan Osorio, 'lı Kortney Hause ve Göztepe'li . Dört oyuncu için uzun süredir uğraşan transfer komitesi, lig başlamadan en az birine imza attırmayı hedefliyor. Görüşmelerde gelinen son durum ise şu şekilde:

VİTOR HUGO (PALMEİRAS - 29)
Teknik heyetin favorisi. Futbolu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde bir anlaşmazlık yok. Ancak kulübü Palmeiras, oyuncuyu kiralama fikrine sıcak bakmıyor. Talep edilen 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli yüksek bulundu. Görüşmeler devam ediyor.

YORDAN OSORİO (PORTO - 26)
İsmi gündeme sıklıkla getirilenlerden bir tanesi. Ancak hem oyuncunun kendisi hem de kulübü Porto ile yapılan ön görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takımda oynama isteği var.

KORTNEY HAUSE (ASTON VILLA - 25)
İngiliz oyuncu menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Bordo-mavililer, Hause'yi satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesinde... Ancak Aston Villa, stoper transferi yapmadan bu hamleye sıcak bakmıyor. Yapılan ilk temaslarda mesafe kat edilemedi.

ALPASLAN ÖZTÜRK (GÖZTEPE - 27)
Göztepe'de bu sezon attığı 7 golle dikkatleri çeken oyuncu için yönetim takas veya uygun bir maliyetle transfer için görüşmelerde bulunacak. Ancak Ege ekibinin de maddi kaynağa ihtiyacı var. Trabzonspor'un takas teklifine verilecek cevap belirsiz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Pereira’da ‘yırtık’ şoku! Pereira’da ‘yırtık’ şoku!
Zamana ihtiyaç var Zamana ihtiyaç var
Norveç'e Sörloth yetmedi Norveç'e Sörloth yetmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör