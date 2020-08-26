Trabzonspor'dan Ampadu hamlesi! Eddie Newton devrede
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'nin genç yıldızı Ampadu'yu listesine aldı. Fırtına'nın bu transferi için teknik direktör Eddie Newton devreye girdi.
Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüşürken teknik direktör Eddie Newton'ın gözü Etham Ampadu'da. Newton'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük yaptığı Chelsea'nin oyuncusu olan 19 yaşındaki stoper şu sıralar Maviler ile idmana çıkıyor. Ampadu'nun ilk hedefi kendini takımın teknik direktörü Frank Lampard'a beğendirmek. Ancak oyuncunun Ada'da tutunması kolay görünmüyor. Geçen sezon RB Leipzig'de aradığını bulamayan Ampadu için Trabzonspor pusuya yatmış durumda. Lampard onu "Kiralık gönderelim" dediği ancak bordo- mavililerde hem yönetim hem de Newton devreye girecek. Chelsea ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservisi 9 milyon euro.
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