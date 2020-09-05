05 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu!

Abdülkadir Ömür'ün durumu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren 'da maçında sakatlanan 'ün durumu belli oldu. İşte detaylar...

Kulüpten yapılan açıklamada, dün 'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.

Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları, birinci gruptakilerin toparlanma, ikinci gruptakilerin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Stiven Plaza'nın takımdan ayrı koştukları aktarıldı.

ABDÜLKADİR'İN DURUMU İYİ

Hazırlık maçında sakatlanarak son bölümlerde oyuna devam edemeyen 'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugünkü çalışmaya çıkarak yürüyüş yapan genç futbolcunun MR'ının çekilmesine gerek olmadığı öğrenildi.

'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavili futbolcular, 13 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 8 Eylül Salı günü başlayacak.

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