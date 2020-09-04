04 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

çalışmalarına devam eden ile , hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti.

Yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Ömür (2), Anthony Nwakaeme ve Joao Pereira kaydetti.

Ev sahibi Rizespor'un golleri ise Milan Skoda (2) ve Abdullah Durak'tan geldi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

GOLLERİ İZLEYİN

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor

GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor

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