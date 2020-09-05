05 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Olcay Şahan: Bir teklif var!

Olcay Şahan: Bir teklif var!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un daha önce de bordo mavili formayı giymiş olan Olcay Şahan'a teklif götürdüğü iddia edilmişti. Şahan yaptığı açıklamada "Bir teklif var" dedi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Olcay Şahan'a da teklif götürdüğü iddia edilmişti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Resmi kanallardan olmasa da bir teklif var" ifadelerini kullanırken, görüşmelerin sürdüğünü ve gelecek hafta içerisinde netlik kazanacağını söyledi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Olcay, 30 maçta 1 gol+3 asist üretmişti. Bonservisi elinde olan Şahan, Trabzonspor'da 71 maçta 8 gol+19 asistlik performans sergilemişti.

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