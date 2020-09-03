Trabzonspor'dan Manuel Fernandes hamlesi!
Yeni sezonda iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için Manuel Fernandes'i gündemine aldı. Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Eddie Newton'un ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes için Bordo-Mavililer düğmeye bastı. Rusya'daki yabancı sınırı nedeniyle Krasnodar ile sözleşme yenileyemeyen ve bonservisini eline alan 34 yaşındaki oyuncuyla iki kez görüşüldüğü öğrenildi. İlerleyen yaşı nedeniyle uygun bir maliyetle takıma kazandırılması hedeflenen Fernandes'in de Trabzonspor'un ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında.
ÖN LİBEROYA BAEZA
1+1 yıllık sözleşme için mali detayların konuşulduğu pazarlıklarda önemli yol alınırken, her an transferin resmiyete dökülebileceği öğrenildi. Öte yandan Karadeniz temsilcisinin, ön libero bölgesi için de Steven Baeza ile görüşmelerine devam ettiği biliniyor.
TRABZON'A KARŞI KRASNODAR'LA GOLÜ VAR
Portekizli yıldız geçen sezon başında Trabzonspor'a rakip olmuştu. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Fırtına'nın rakipleri; Krasnodar, Basel ve Getafe'ydi. Bordo-Mavililer, Ruslar'a karşı iki maçta da mağlup olurken, 3-1'lik karşılaşmada Fernandes de ağları sarsmıştı. (Fanatik)
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