03 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Jens Odgaard'a teklif

Fırtına'ya Danimarkalı golcü! Yeni teklif yapıldı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, yeni golcüsü için atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, için Sörloth taktiği uyguluyor. İşte detaylar...

, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Danimarkalı forvet için ısrarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Fırtına, daha önce teklif yaptığı Jens Odgaard için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Danimarkalı forvetin, İtalyan ekibinin planlarına uymadığı ve takımdan ayrılacağı öğrenildi.

KİRALIK...

Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fırtına'dan transfer atağı! Golcü stoper yolda haberin devamı

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