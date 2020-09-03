Trabzonspor'dan Jens Odgaard'a teklif

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, yeni golcüsü için atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, Jens Odgaard için Sörloth taktiği uyguluyor. İşte detaylar...

Trabzonspor, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Danimarkalı forvet Jens Odgaard için ısrarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN YENİ TEKLİF



İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Fırtına, daha önce teklif yaptığı Jens Odgaard için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Danimarkalı forvetin, İtalyan ekibinin planlarına uymadığı ve takımdan ayrılacağı öğrenildi.

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Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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