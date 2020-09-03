Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu açıkladı: 3 transfer daha!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A SPOR yorumcusu Evren Turhan’a müjdeyi verdi: “1 stoper, 1 orta saha ve 1 kanat gelecek”
Trabzonspor'da taraftarın merakla beklediği transfer konusuyla ilgili birinci ağızdan bilgiler geldi. Trabzonspor'un Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından iki kulüp başkanıyla birlikte özel uçakta yolculuk yapan A SPOR yorumcusu Evren Turhan önemli bilgiler paylaştı. Turhan "Başkan Ahmet Ağaoğlu ile aynı uçakta seyahat ettim. En az 3 transfer yapacaklarını söyledi. Edgar Le ile yolların ayrılabileceğini söyledi. 1 stoper, 1 orta saha ve 1 sağ kanat alacaklarını ifade etti. Sörloth'un durumuna göre 1 de forvet alınabilirmiş" diye konuştu. Başkan Ağaoğlu, Turhan'a yaptığı açıklamada harcama limitlerine uygun şekilde hareket ettiklerini, bu sebeple nokta atışı transfer yapmak zorunda olduklarını söyledi.
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