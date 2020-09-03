Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı heyecanı A Spor'da!

Yeni sezonda iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için Manuel Fernandes'i gündemine aldı. Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Eddie Newton'un ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...