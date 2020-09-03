03 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı heyecanı A Spor'da!

Karadeniz derbisi heyecanı A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, A Spor'da derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçta her iki takımın da yeni transferlerinin sahne alması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in şampiyonluk adayı yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan 'a konuk olacak.

Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın ile 04 Eylül 2020 Cuma günü 17:00'da A Spor'da…

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